CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'in vefatı üzerine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de yer aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen, 3 Şubat 2024'te hayatını kaybetmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün, Akşener'e İYİ Parti Genel Merkezi'nde taziye ziyaretinde bulundu. CHP lideri Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.