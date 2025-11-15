CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kilis'te Miting Düzenliyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Kilis'te düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 16.00'da Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Korkmayın, yılmayın, umutsuzluğa kapılmayın! Bu düzeni değiştirecek olan millettir, her zaman millet kazanır! Adalet gelene kadar mücadeleyi meydan meydan büyütüyoruz. Yarın 70'inci eylem için Kilis meydanında buluşuyoruz!" ifadesini kullandı.