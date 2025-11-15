Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kilis'te Miting Düzenliyor

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' temalı mitinge yurttaşları davet etti. Miting yarın Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Kilis'te düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 16.00'da Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Korkmayın, yılmayın, umutsuzluğa kapılmayın! Bu düzeni değiştirecek olan millettir, her zaman millet kazanır! Adalet gelene kadar mücadeleyi meydan meydan büyütüyoruz. Yarın 70'inci eylem için Kilis meydanında buluşuyoruz!" ifadesini kullandı.

Haberler.com
