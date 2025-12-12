CHP Lideri Özel'den Kayseri Mitingine Davet: Her Haneye Adalet, Her Sofraya Bereket Getirmeye Geliyoruz

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yarın Kayseri'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 13.00'te Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan miting düzenleyecek. CHP lideri Özel, mitinge ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kul hakkı yiyenler, zulmedenler elbette rahatsız olacak. Ama emeğiyle ayakta duran Anadolu'nun güzel insanları müsterih olsunlar. Biz kimseyi ayırmadan, kimseyi geride bırakmadan; her haneye adalet, her sofraya bereket getirmeye geliyoruz. Yarın 75. eylemimizde Kayseri'deyiz." ifadesini kullandı.