Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İsrail'e ticaret, Filistin'e ihanettir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'e yönelik alınan kararları değerlendirirken, "İsrail'e ticaret, Filistin'e ihanettir" dedi. Hatay'daki yerel seçim sürecine ilişkin de Özel, "Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da kabristan ziyaretinin ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Hatay'daki yerel seçim sürecine ilişkin soruları Özel, şöyle yanıtladı:

"Böyle bir günde siyaset yapmayı istemem ama Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat yapacağım. Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan on beş kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur. Bütün bunlarla ilgili dosyamızı bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben bu başvuruyu yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Ön görülen tarihte de yeniden yapılacaktır.

"HER ADIMLARINI TAKİP EDİYORUZ"

Şu ana kadar büyük çifte standartlar uygulandı. Bizim kabul edilmeyen itirazımız iktidardan olunca kabul edildi. Onların kabul edilen itirazları, biz yapınca reddi. Bunların tamamıyla ilgili tepkilerimizi de dile getiriyoruz. Böyle bir seçimden sonra ben sertleşmek istemem. Ama sessizliğimizle yumuşak başlılığımızdan değil, saygımızdandır. Sabrımızı taşırırlarsa gerekli tepkiyi gösteririz. Tüm başvuruları hazırlatıyoruz ve tam kanunsuzluk başvurusu dahil hepsinin bizzat takipçisiyim. Ayrıca Hatay'da bu bir geçiş dönemidir. Mazbata haksızca verilmiştir. Her adımlarını takip ediyoruz. Sakın bir yanlışa kalkışmasınlar."

"İSRAİL'E TİCARET, FİLİSTİN'E İHANETTİR"

İsrail'e yönelik hükümetin aldığı kararları da değerlendiren Özel, şunları kaydetti:

"30 Ramazan yirmi beş iftar yemeğinde ben bunu konuştum, dinlemediler. Siyasetten olan olmayan çok sayıda kişi konuştu. Dinlemediler, inkar ettiler. Bugün görülüyor ki bugün kısıtlama varsa demek ki bütün iddialarımız doğruymuş. Şu kadarını söyleyeyim; İsrail'le ticaret Filistin'e ihanettir. Bunu bir kez daha söylüyorum. Bugünkü karar sadece beni değil, ters kelepçe takılan başörtülü kardeşler mi de haklı çıkarmıştır. Türkiye siyasetinin sağından, solundan buna itiraz eden herkesi haklı çıkarmıştır. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren ama vicdanı bunu kaldırmayan herkesle birlikteyiz. Onların yanındayız. Bir kez daha söylüyoruz; atılan adım önemli, küçük bir adımdır. İsrail'e ticaret, Filistin'e ihanettir."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Filistin İsrail Hatay Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İstanbul bayram namazı saat kaçta 2024? İstanbul bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 9-10 Nisan BAYRAMDA HAVA DURUMU nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title