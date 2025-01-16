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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'ı kabul etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İrlanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İrlanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan'ı CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde İrlanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ile görüştü. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'ı kabul etti
Kaynak: ANKA / Güncel
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