CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Türkiye'ye katılışının 85. yıldönümünü kutladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Türkiye'ye katılışının 85'inci yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Kardeşlik ve hoşgörünün merkezi Hatay'ımızın anavatana katılışının 85'inci yıldönümünü kutluyorum diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hatay benim şahsi meselemdir" diyerek konuya yaklaşımını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i saygıyla anıyorum." dedi.

Özgür Özel'in X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kardeşlik ve hoşgörünün merkezi Hatay'ımızın anavatana katılışının 85'inci yıldönümünü kutluyor, "Hatay benim şahsi meselemdir" diyerek konuya yaklaşımını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i saygıyla anıyorum."