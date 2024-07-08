CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Arslan ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer eşlik etti.