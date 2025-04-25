CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumu ile Buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) üyesi gençlerle bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleşen görüşmede Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da eşlik etti.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel