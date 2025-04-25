CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumu ile Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) üyesi gençlerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleşen görüşmede Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da eşlik etti.