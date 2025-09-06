Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Nikah Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Asım Mert Meriç ve Fatma Deniz Yılmazkaya'nın nikah törenine katılarak, genç çiftin şahitliğini üstlendi ve ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

(GAZİANTEP) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Asım Mert Meriç ve Fatma Deniz Yılmazkaya'nın nikah törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlu Asım Mert Meriç ve 27.Dönem CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın kızı Fatma Deniz Yılmazkaya'nın nikah törenine katıldı.

Genç çiftin nikah şahitliğini de yapan CHP lideri Özel, Meriç ve Yılmazkaya ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

