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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e ziyaret gerçekleştirecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e yapacağı ziyaret ile Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmeyi hedefliyor. Ayrıca Özel, Madrid'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Türkiye'ye destek sağlayan ülkelere teşekkürlerini iletti ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nisan ayında Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirerek dikkatleri Gazze'deki insanlık dramına çekmek istediğini bildirdi.

Özel, Madrid'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'ye destek sağlayan ülkelere teşekkürlerini iletti.

Partisinin adaletli bir ekonomik düzen oluşturmayı, yönetimde aklı ve bilimi hakim kılmayı hedeflediğini vurgulayan Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik çalışmalarının devam ettiğine işaret etti.

Özel, CHP'li belediyelerin, ekonomik zorlukların vatandaşa etkilerini sosyal demokrat hizmetler ve dayanışma politikalarıyla azalttığını belirterek, "Amacımız yerel yönetimlerdeki başarılarımızı büyütmek ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışını ülkemizde hakim kılmaktır." diye konuştu.

İklim krizi ve düzensiz göç gibi sorunların çözümü için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğine dikkati çeken Özel, bu sorunların yanında yükselen aşırı sağ akımların her bölgede yeni riskler oluşturduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Radikal söylemlerle insanları kendine çekmeye çalışan aşırı sağ ideolojilerin de dünyanın pek çok bölgesinde güçlendiklerini izlemekteyiz. Bu yükselen aşırı sağ akımlar ve otoriter eğilimler, tarihin sayfaları arasında gömdüğümüz zararlı ideolojileri tekrar gün yüzüne çıkarıyor ve enternasyonalist bakış açısına büyük zarar veriyor. Bu nedenle demokratik siyaseti güçlendirmeli, yükselen otoriterliğe karşı partilerimiz arasındaki dayanışmayı arttırmalıyız."

"Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek istiyorum"

Ukrayna-Rusya savaşının tırmanma ve yayılma risklerinin bütün dünyayı tehdit ettiğine dikkati çeken Özel, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarında da şu ana kadar büyük bölümü kadınlar ve çocuklardan oluşan 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Özel, şunları kaydetti:

"Bu konuda geçtiğimiz kasım ayında uluslararası barış çağrısında bulunmuş ve Sosyalist Enternasyonal'de temsil edilen ülkelerin, o ülkelerdeki sol sosyal demokrat partilerin liderlerine bir mektup yazmıştım. Önümüzdeki nisan ayında Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirerek dikkatleri Gazze'deki insanlık dramına çekmek istiyorum. Bu konuda önemli mesafe aldığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki nisan ayındaki ziyaretten sonra Gazze'de derhal bir kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların geçişine izin verilmesiyle ilgili buradan önemli bir çağrıyı hep birlikte tartışmamız gerektiğini düşünüyorum."

Birleşmiş Milletler'in 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ile erişilecek iki devletli oluşuma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özel, "Akan kan nerede olursa olsun ister Ukrayna, ister Gazze, ister Yemen, ister Afrika'da, dünyanın neresinde olursa olsun güçlünün ve zulmün karşısında durmaya, mazlum halklarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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