Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Saltık'ın anma törenine katıldı

Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Emre Saltık'ın vefatının 7'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, törende yaptığı açıklamada Saltık'ın müzik kariyerini ve Filistin'e olan dayanışmasını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Emre Saltık'ın vefatının 7'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı.

Güzelce Mezarlığı'nda düzenlenen törende açıklama yapan Özel, dün akşam CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile birlikte Emre Saltık'ı andıklarını, onun hocalığını, sazını, sözünü, derin izler bırakmasını konuştuklarını anlattı.

Özel, Saltık'ın ilk albümündeki şarkılardan birinin Filistin'le ilgili olduğunu belirterek, "Ramazanın ilk günü bugün, bütün İslam coğrafyasına, bütün dünyaya barış diliyoruz, kanın durmasını diliyoruz. Filistin'deki gözyaşının durmasını diliyoruz. Emre Saltık'ın ilk albümünde Filistin'i, Filistin'le dayanışmayı işlemiş olmasını ayrıca anlamlı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Saltık'ı çok erken kaybettiklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Emre Hoca gibileri anarken yaptıklarından çok, böyle genç yaşta yitirildiği için yaşasaydı neler yapacaktı, nelerden mahrum kaldık onu değerlendirmek gerekiyor. İnsan hep hayıflanıyor. Evlatları, ailesi, değerli eşi, hepimize emanettir. Belediye meclis üyesiyken, partimizin üyesiyken hayatını kaybetmiştir. Saltık ailesinin dışında Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin de yeri doldurulmaz bir üyesidir, neferidir. Allah rahmet eylesin."

Açıklamanın ardından Özel ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Saltık'ın ailesi mezara karanfil bıraktı.

Özel, anma töreninin ardından Güzelce Mahallesi'nde bir kahvehaneyi ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Sanat Ölüm Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Salih Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Salih Doğan kaç yaşında, nereli? Murat Dönmez kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Murat Dönmez kaç yaşında, nereli? Zülfiye Güneş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Zülfiye Güneş kaç yaşında, nereli? Metin Türk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Metin Türk kaç yaşında, nereli? Adem Kaya kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Adem Kaya kaç yaşında, nereli? Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kaç yaşında, nereli? Kağan Tangör kimdir? Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Kağan Tangör kaç yaşında, nereli? Orhancan Subaşı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Orhancan Subaşı kaç yaşında, nereli? Mikail Yılmaz kimdir? Memleket Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mikail Yılmaz kaç yaşında, nereli? DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 dolar ne kadar? Mehmet Şimşek artışlarla ilgili ne söyledi? Murat Dal kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Dal kaç yaşında, nereli? Mustafa Demirci kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Mustafa Demirci kaç yaşında, nereli? Hasan Söyler kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Hasan Söyler kaç yaşında, nereli? İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizlik oranı ne oldu? 2024 İşsizlik oranları nedir? Fahrettin Eroğlu kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title