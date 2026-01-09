Özgür Özel, il başkanları ve kanaat önderleri ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları ve kanaat önderleriyle Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.
Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Tesisi'nde partisinin Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.
