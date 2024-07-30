CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Çerkezoğlu ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.
Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer eşlik etti.