CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak Kilimli'deki maden kazasında hayatını kaybeden madenci Şenol Zurnalı'ya başsağlığı diledi ve yaralı madenci Savaş Onur'a acil şifalar diledi.
(ANKARA) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Zonguldak Kilimli'deki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenci Şenol Zurnalı'ya Allah'tan rahmet, yaralı madenci Savaş Onur'a acil şifalar diliyorum" dedi.
Özgür Özel, Zonguldak Kilimli'deki maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci Şenol Zurnalı'ya başsağlığı diledi. Özel sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Zonguldak Kilimli'deki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenci Şenol Zurnalı'ya Allah'tan rahmet, yaralı madenci Savaş Onur'a acil şifalar diliyorum."