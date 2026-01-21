Haberler

Özgür Özel'den Haldun Dormen İçin Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Haldun Dormen için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Özel, Dormen'in Türk tiyatrosuna katkılarını vurgulayarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Haldun Dormen için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Özel, paylaşımında, "Türk tiyatrosunun büyük ustası, kıymetli sanatçımız Haldun Dormen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim. Sahneyi büyüten, sanatla yaşayan, kuşaklar yetiştiren çok büyük bir çınardı. Işıklar içinde uyusun…" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
İspanya'da gündem olan kare: Arda Güler'in kolundaki detay performansının bile önüne geçti

İspanya'da gündem olan kare; Performansının bile önüne geçti
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

F.Bahçe-Aston Villa maçında tam 5 eksik! Forma giyemeyecekler
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu