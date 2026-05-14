Özgür Özel: "Tüm Meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü Kutluyorum"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlayarak, "Mesleğini her geçen gün daha da zorlaşan koşullarda icra eden, büyük bir fedakarlık ve özveriyle sağlığımız için emek veren tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bilimsel eczacılığın temellerinin atılmasının 187'nci yıl dönümünde, tüm meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyorum. Mesleğini her geçen gün daha da zorlaşan koşullarda icra eden, büyük bir fedakarlık ve özveriyle sağlığımız için emek veren tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA