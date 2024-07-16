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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı ve Yönetimi ile Görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimi ile TBMM'de bir araya geldi. Özel, ziyaretin detaylarını paylaşarak Yas-ı Matem oruçlarının kabul olmasını diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimi ile TMBB'de bir araya geldi.

Bir dizi temaslar için Ankara'ya gelen Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti. CHP lideri Özel, yapılan ziyarete ilişkin ayrıntıyı X hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"TBMM'de Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetimini ağırladık. 10 Muharrem'de, zulme boyun eğmeyen Hz. Hüseyin, ailesi ve yoldaşlarının şehadet gününde; sevginin, barışın ve adaletin hakim olduğu bir dünya özlemiyle Yas-ı Matem oruçlarının kabul olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Malatya Politika Güncel Haberler

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