CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Büyükelçi ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP Lideri Özel'e, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel Eşlik etti.