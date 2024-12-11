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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketi ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketi ile Görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeye partinin genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede Özel'e Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Gökçe Gökçen ile milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Hasan Öztürk eşlik etti.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel
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