CHP Genel Başkanı Özgür Özel Brüksel'de Temaslarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Brüksel'de Temaslarda Bulundu
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde Yeşiller, Sosyalistler ve Demokratlar gruplarının temsilcileri ile önemli konular ele alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Avrupa Parlamentosu Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu (EFA) Başkan Yardımcısı Sergey Lagodinsky, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) Başkanı Iratxe Garcia Perez ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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