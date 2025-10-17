Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'nde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Kongrede Finlandiya, İtalya ve Belçika'dan liderlerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'nde bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Amsterdam'daki kongrede, Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Lideri Antti Lindtman, İtalya Demokrat Partisi'nden Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ve Belçika Flaman Vooruit Partisi Genel Başkanı Conner Rousseau ile görüştü.

Kongrede, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu aracılığı ile gönderdiği video mesaj da yayımlandı.

