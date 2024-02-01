CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi'yi Anma Mesajı Yayınladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin 45. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meslek hayatı boyunca gerçekleri anlatma gayesinden vazgeçmedi, gazetecilik ilkelerinden asla ödün vermedi, dürüstlüğünden kimse şüphe etmedi. Milliyet gazetesinin Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'yi karanlık bir cinayetle katledilişinin 45'inci yılında saygıyla anıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin 45. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Özel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Meslek hayatı boyunca gerçekleri anlatma gayesinden vazgeçmedi, gazetecilik ilkelerinden asla ödün vermedi, dürüstlüğünden kimse şüphe etmedi. Milliyet gazetesinin genel yayın müdürü Abdi İpekçi'yi karanlık bir cinayetle katledilişinin 45'inci yılında saygıyla anıyorum."