CHP Genel Başkanı Özel, Yalova Valisi ve Emniyet Müdürü ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova Valisi Hülya Kaya ve Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'i telefonla arayarak, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin bilgi aldı, şehit polisler için başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 3 polis memurunun şehit olması, 8 polis ve 1 bekçinin yaralanması nedeniyle Vali Kaya ve Emniyet Müdürü Bitirik'i telefonla aradı.

Görüşmede, operasyona ilişkin bilgi alan Özel, şehit polisler için başsağlığı diledi.

Yaralı güvenlik güçlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, yaşanan olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.