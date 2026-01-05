Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Fethi Sekin ve Musa Can'ı Andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 yıl önce İzmir’de terör saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı rahmetle andı.

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 yıl önce İzmir'de terör saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı rahmetle andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı mübaşir Musa Can'ın 9'uncu ölüm yılı nedeniyle, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, "9 yıl önce İzmir'de terör saldırısını önlerken şehit olan kahraman polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Düşen koltuk hayattan kopardı, sanıklar mahkemede suçu Ebrar'a attı

Düşen koltuk hayattan kopardı, sanıklar mahkemede suçu Ebrar'a attı
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri