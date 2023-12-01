CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özel'den sanatçı Can Gürzap için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim değerli sanatçı Can Gürzap'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.