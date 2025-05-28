CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti, eski İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe'nin nikahında şahitlik yaptı.

Ziyaret ve nikah sonrası cezaevi önünde gazetecilere açıklama yapan Özel, Gökçe'nin nikahından bahsederek, "hayırlı bir işi, uğursuz bir mekanda yapmak zorunda kaldıklarını" söyledi.

Özel, aileden yalnız iki kişinin nikah törenine katılmasına izin verildiğini, kendisi ve milletvekilleri için ise sonradan izin çıktığını belirterek, "Gelin hanımın elindeki aile cüzdanı Silivri Cezaevi'nde takdim edildi. Bize bu düşman hukukunu uygulayan akıl kimse, o cüzdanı tutan elde bulunan mendildeki yaşlarda boğulsunlar." dedi.

Esenler'de bu akşam yapılacak mitinge işaret eden Özel, "Esenler gibi CHP için zor bir meydanda, cumartesi ise Düzce gibi zor bir meydanda görün bakalım çoğunluk enerjisi kimdeymiş." diye konuştu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Kadriye Kasapoğlu'nu da ziyaret ettiğini belirten Özel, "Telefonu bahane edip, başka hakime düşürüp tutuklattılar. Suçu, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanıyken kullandığı telefonu yönlendirmek. İçinden bir şey çıkmış mı? Yok. Bu kadar vicdansızlık olmaz." dedi.

Özel, Türkiye'nin huzura ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "50 yıllık çatışmaları bitirip, barış süreci başlatanlara sesleniyorum; bu çatışmayı bitirin, işimize gücümüze bakalım. Ben 'Sosyalist Enternasyonal'da Başkan Yardımcısıyım, Türkiye'nin menfaatine bu ülkelerde ne varsa ben savunurum, bize de bilgi verin.' demedim mi? Böyle bir muhalefet anlayışına, 'Efendim, bizi yurt dışına şikayet etme.' diyorlar." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, parası kesilerek, ödeneklerine el konularak, yılların borçları bir seferde tahsil edilmeye çalışılarak ve üst düzey bürokratları tutuklanarak İBB'nin çalışamaz hale getirilmek istendiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamu malına el uzatmak, bizim nazarımızda ihanetle eş değerdir." sözlerinin sorulması üzerine Özel, "Biz kamu malına el atmayız. Ekrem Başkan'ın da el atmadığına namusum kadar kefilim." dedi.

Özel, birçok belediye hakkında yolsuzluk iddialarına ilişkin çok sayıda dosya olduğunu, hepsini açıklayacaklarını söyledi.

Yeni anayasa tartışmaları

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de Özel, "2010'da 'Sivil anayasa yapmak, darbe anayasasından kurtulmak lazım.' lafını çok duyduk. Arkasından devleti; askeriyle, polisiyle, yargısıyla FETÖ'ye teslim eden bir anayasa çıktı ortaya. Yüksek yargıyı ele geçirdiler. O süreçten Tayyip Bey de canını zor kurtardı. 2017'de 'Sivil anayasa... Asker anayasasından kurtulacağız.' diye geldiler, 8 yıldır memlekette iyiye giden bir şey yok." diye konuştu.