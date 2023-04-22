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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, vefat eden eski milletvekili Uyanık'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, vefat eden eski milletvekili Uyanık'ın ailesine taziye ziyareti

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski milletvekili Mahmut Uyanık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski milletvekili Mahmut Uyanık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, vefat eden 19. Dönem SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'ın, Çankaya'daki evine giderek, aileye taziyelerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti.

Kaynak: AA / Tanju Özkaya - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekili Çankaya Güncel Haberler

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