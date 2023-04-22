CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, vefat eden eski milletvekili Uyanık'ın ailesine taziye ziyareti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski milletvekili Mahmut Uyanık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski milletvekili Mahmut Uyanık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, vefat eden 19. Dönem SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'ın, Çankaya'daki evine giderek, aileye taziyelerini iletti.
Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Tanju Özkaya - Güncel