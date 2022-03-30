Kılıçdaroğlu, Sarıgöl ilçesinde servis taşıyıcılarıyla görüştü, üzüm bağındaki kadın işçilerle sohbet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçmişte hangi partiye oy verdiyseniz başımın üstüne ama şimdi sandık geldiğinde elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle atacaksınız." dedi.

Manisa programı kapsamında Alaşehir ilçesine gelen Kılıçdaroğlu'nu bir grup çiftçi, ilçe girişinde traktörlerle karşıladı. Çiftçilerle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçe merkezine geçerek Cumhuriyet Meydan'ında vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, üreticinin büyük sıkıntı içinde olduğunu ifade ederek "Daha önce üzümün kilogramının 2 dolar olması gerektiğini söyledik. Bunu yaptılar ama daha sonra 1 dolara düşürdüler. Yine ellerim yakalarında olacak üzümün kilosu 2 dolar olacak. Hiç endişe etmeyin, bunun kavgasını vereceğim." diye konuştu.

Çiftçinin ve üreticinin hakkını alabilmesi için mücadele edeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk, 'Köylü milletin efendisidir.' demişti. Köylü üretecek, siz üreteceksiniz ki bizim karnımız doyacak. Üreten, çalışan sizsiniz, alın terinin karşılığını almayı hak eden sizsiniz ama sizin hakkınız teslim edilmiyor. Bu kardeşiniz, sizin hakkınızı son kuruşuna kadar teslim edecek. Hiç endişe etmeyin, dertlerinizi biliyorum. Hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar sağlayacağım. Siz üretin, alın teri dökün, sizin hem TBMM'de hem bütün Türkiye'de hem de uluslararası arenada sözcülüğünüzü yapacağıma söz veriyorum."

"Eski kavgaları bir tarafa bırakalım"

Gençlere ve kadınlara çok güvendiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"6 milyon 300 bin genç, gümbür gümbür geliyor. Türkiye'nin kaderini gençler değiştirecek. Kadınlara da sözüm var. Her sorunu çözeceğiz. Sandık gelecek sandığa gideceğiz. Benim sizden istediğim tek şey var. Geçmişte hangi partiye oy verdiyseniz başımın üstüne ama şimdi sandık geldiğinde elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle atacaksınız. Eski kavgaları bir tarafa bırakalım. Tartışmaları bırakalım."

Daha sonra Sarıgöl ilçesine giden Kılıçdaroğlu, bir üzüm bağındaki kadın işçilerle sohbet etti.