Kılıçdaroğlu: "Benim taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Benim taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor"

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MANİSA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftçi ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MANİSA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftçi ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: Benim taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor

Kılıçdaroğlu: Benim taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor

Kılıçdaroğlu: Benim taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor

Kılıçdaroğlu: Benim taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor

Kılıçdaroğlu: Benim taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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