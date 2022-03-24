CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı

AA - Çağrı Korucu - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Buluşması programının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Buluşması programının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı

AA / Çağrı Korucu - Güncel

Yenimahalle Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Güncel, Haberler

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