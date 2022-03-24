CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı
AA - Çağrı Korucu - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Buluşması programının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Buluşması programının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.