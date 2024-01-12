CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, SHGM'deki usulsüzlük iddialarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde (SHGM) Kurumsal Dönüşüm Modeli adı altındaki uygulama çerçevesinde, eğitim yazılımı ve personel alımlarını Meclis gündemine taşıdı. Karasu, SHGM'de kurumun mal ve hizmet alımlarında bir önceki yıla oranla yüzde 240'a yakın artış olduğuna dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sivil havacılık sektörünün ulusal ve uluslararası mevzuatlar kapsamında düzenlenmesinden sorumlu SHGM'de "Kurumsal Dönüşüm Modeli" adı altında yapılan uygulamalardaki usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı. Karasu ayrıca kurumun "Mal ve Hizmet" alımlarında yüzde 240'a yakın artış olmasını da Ulaştırma Bakanı'na sordu.

SHGM'nin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan, sivil havacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesiyle görevli ve yetkili bir kurum olduğunu belirten Karasu, Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Yüksek'in kurumda Genel Müdür olarak görevlendirilmesiyle birlikte, kurumun görev ve yetkilerinin dışında bazı uygulamalara gidildiğini ifade etti.

SHGM'DEKİ "KURUMSAL DÖNÜŞÜM MODELİ"

Bunlardan birinin "Kurumsal Dönüşüm Modeli" (KDM) adı verilen bir çalışma olduğunu kaydeden Karasu, "Bu model 'Kurumsal Dijital Dönüşüm', 'Dijital Eğitim Sistemi' ve 'Sektörel Dijital Dönüşüm' olmak üzere üç ayrı projeyi içeren bütünleşik bir model olarak uygulamaya konulmuştur" dedi. Karasu'nun önergesi şöyle:

"Bahsi geçen KDM ile SHGM'nün iş ve işleyişlerinde çeşitli düzenlemeler yapıldığı ve düzenlemelerde de usulsüzlük yapıldığı iddia edilmektedir. Örneğin, Yüksek'in SHGM Genel Müdürü olarak göreve başladığı tarihten sonra Solvera ve Pusula adlı firmalar üzerinden kuruma yeni personel alındığı ancak bu kişilerin yeterli liyakat, bilgi, tecrübe ve birikimden yoksun oldukları belirtilmektedir. Bir eğitim kurumu olmayan ve eğitim materyali oluşturma, satmak gibi bir misyonları bulunmayan SHGM'nin dokümanları hazırlayacak yetkinlikte personelin bulunmadığı için özel şirketlerden hizmet alımına yöneldiği; KDM için Solvera isimli şirket üzerinden eğitim yazılımı, Pusula adlı şirket üzerinden de çağrı merkezi elemanlarını kurum bünyesine aldığı belirtilmektedir."

48 MİLYONLUK MAL VE HİZMET ALIMI ARTIŞI

Sadece 310 personelin görev aldığı kurumda 2022 yılında 167.8 Milyon TL olan gider kaleminin 48 milyon 664 bin 300 TL'si 'Mal ve Hizmet' alımları olmuş, bu gider bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 239,3'lük bir artış göstermiştir Bu artışın gerekçesi nedir, hangi hizmetlerin alımıdır? Yoksa bu şirketlere aktarılan para mıdır, önergemiz yanıtlanınca göreceğiz."

YANIT BEKLEYEN SORULAR

"Solvera isimli şirketten "eğitim yazılımı" hizmeti alındığı iddiası doğru mudur? Doğruysa bu hizmet alımına ilişkin izlenen yol nasıldır ve şirkete iş için ne kadar ödenmiştir? Solvera isimli şirketten TÜRKSAT hizmet almış mıdır? Almış ise bu hizmet alımına ilişkin izlenen yol nasıldır ve şirkete iş için ne kadar ödenmiştir? Solvera adlı şirket üzerinden SHGM'de istihdam edilen personel var mıdır? Var ise kaç kişi hangi tarihlerde hangi görevi yerine getirmek üzere işe alınmıştır? Solvera üzerinden istihdam edilen personeller arasından yurtdışına gönderilen personel veya personeller var mı? Varsa hangi ülkelere hangi kapsamda, hangi tarihlerde gönderilmiştir? Şirket personellerine, kurumun sistemlerine giriş izni ( belgenet.shgm.gov.tr ve otomasyon.shgm.gov.tr, mys.muhasebat.gov.tr) verilmiş midir? Verilmiş ise gerekçesi nedir? Dermansan adlı firma SHGM'nin herhangi bir ihalesine katılmış mıdır? Katılmış ise kazandığı ihale var mıdır? Var ise içeriği ve parasal karşılığı nedir? Pusula adını taşıyan şirket üzerinden SHGM'de "çağrı merkezi personeli" istihdamı yapılmış mıdır? Yapılmış ise kaç kişi istihdam edilmiştir? 2022 yılında, 48 milyon 664 bin 300 TL'yi bulan ve bir önceki yıla göre yüzde 240 oranında artış göstermiş olan "Mal ve Hizmet" alımlarındaki artışın gerekçesi nedir?"