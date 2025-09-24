CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz: Yargı Darbesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebine ilişkin, "YSK'nın kongrenin yapılması doğrultusundaki kararına rağmen bu girişim, hukukla ilgisi olmayan, demokrasiyi ve Anayasa'yı hiçe sayan darbeci bir zihniyetin ürünü, siyasi bir operasyondur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talepli yazısına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aksaz Şahbaz'ın paylaşımı şöyle:

"İstanbul'da demokrasiye yargı darbesi... İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Kongresi'ni durdurma girişimi Anayasa'ya, hukuka, halkın iradesine ve seçimli demokrasiye açık bir darbedir. Bu karar yalnızca CHP'ye değil, İstanbul halkının özgür iradesine ve çok partili yaşamın bütün kazanımlarına yönelmiş bir yargı darbesidir. Seçimleri, yetkisiz Asliye Hukuk Mahkemeleri değil, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yönetir. YSK'nın kongrenin yapılması doğrultusundaki kararına rağmen bu girişim, hukukla ilgisi olmayan, demokrasiyi ve Anayasa'yı hiçe sayan darbeci bir zihniyetin ürünü, siyasi bir operasyondur.

CHP savaş meydanlarında kurulmuş, Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemiş, Cumhuriyet'i kurmuş partidir. Ne darbelerinize ne kayyumlarınıza ne de zorbalığınıza boyun eğmez. İstanbul İl Kongresi yapılacak, İstanbul delegelerinin iradesiyle demokrasi tecelli edecek, seçilen İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu partimizi yönetecektir."