CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, AB ile İlişkileri Görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki görüşmede Tan, Amor ile Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin yakın geleceğini ele aldı.

Görüşmede Tan'a, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Şule Bucak da eşlik etti.