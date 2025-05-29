CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, AB ile İlişkileri Görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, AB ile İlişkileri Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile bir araya gelerek Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki görüşmede Tan, Amor ile Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin yakın geleceğini ele aldı.

Görüşmede Tan'a, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Şule Bucak da eşlik etti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu

Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza

Galatasaray 4 yıllık imzayı attırdı
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulundu

Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde girişimde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.