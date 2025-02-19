CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Cezaevindeki Siyasi Tutukluları Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti.

Bakan, cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Tayfun Kahraman'a ziyarette bulundu.

Daha sonra CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nda gazetecilere ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan, "Arkadaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bizimle aynı düşüncede olmasalar bile aynı siyasi çizgide olmasak bile demokrasiyi savunduğumuz, hukukun üstünlüğünü savunduğumuz için onları yalnız bırakmıyoruz. Ümit Özdağ'ı da yalnız bırakmayacağız." dedi.

Cezaevinde bulunanların dirençli ve cesur olduğunu aktaran Bakan, şunları kaydetti:

"Hukuka aykırı olarak cezaevinde tutulduklarının bilincindeler ve hukukun uygulanmadığını söylüyorlar. Tüm kamuoyuyla paylaşmak istediğim, dikkatimi çeken bir şey var. İki ayrı arkadaşımız 'Bize düşman hukuku uygulanıyor.' dedi. Bunlardan bir tanesi Ümit Özdağ diğeri Ahmet Özer. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bir Kürt siyasetçi, bize düşman hukuku uygulanıyor, diyor ve diğer taraftan milliyetçi bir politikacı, bir milliyetçi partinin genel başkanı Ümit Özdağ kendisine düşman hukuku uygulandığını söylüyor. Biz arkadaşlarımızın hukuk mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz."

Bakan'a açıklamasında CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür de eşlik etti.