CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Gül Çiftci: "2026 Yılının, Partimiz İçin İktidar Yılı Olacağına İnanıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, 2026 yılının partileri için iktidar yılı olacağına inandıklarını belirtti. Çankırı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin güçlü bir şekilde iktidara yürüdüğünü vurguladı.

(ÇANKIRI) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Biz çok heyecanlıyız çünkü 2026 yılının, partimiz için iktidar yılı olacağına inanıyoruz. Partimizin iktidara emin adımlarla yürüdüğünü görüyoruz, izliyoruz, sahada gözlemliyoruz" dedi.

CHP'nin Çankırı'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, şunları söyledi:

"2026 yılının ilk mitingini, Anadolu'nun CHP için zor illerinden bir tanesinde gerçekleştiriyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor ama Sayın Genel Başkanımız 2025 yılında şunu söylemişti: 'Artık CHP için zor bir il yok.' CHP, Türkiye'nin 81 ilinde, Türkiye'nin bütün coğrafyalarında. Bugün bu soğuk havada Çankırı'dayız, Çankırılı hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Meydan dakikalar geçtikçe de kalabalıklaşıyor. Biz çok heyecanlıyız çünkü 2026 yılının, partimiz için iktidar yılı olacağına inanıyoruz. Partimizin iktidara emin adımlarla yürüdüğünü görüyoruz, izliyoruz, sahada gözlemliyoruz. Daha öncelerde partimiz için 'zor' dedikleri illerden bir tanesinde, Çankırı'da başlattık. Bundan sonra yağmur, kış, çamur demeden Türkiye'nin coğrafyalarında eylemlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz çünkü bu meydanlar halkın meydanları, bu meydanlar geçinemeyenlerin meydanları, emeklinin, emekçinin meydanları. Biz bu meydanlarda bu insanlarla, emeklilerle, emekçilerle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle buluşup; onların dertlerini dinleyip, yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz."

