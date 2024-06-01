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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: TRT'deki iş kazası öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atıyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TRT'de staj yaparken kaza geçiren öğrencilere ilişkin açıklama yaptı. Taşcıer, iş kazasının eğitim sisteminin eksikliklerini ve piyasacı yaklaşımların öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyduğunu belirtti. Meslek lisesi öğrencilerinin iş güvenliği konusunda yetersiz önlemlerle çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TRT'de staj yaparken kaza geçiren öğrencilere ilişkin, "TRT'de meydana gelen iş kazası eğitim sistemimizin ciddi eksikliklerini ve piyasacı yaklaşımların öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha ortaya koydu. Meslek lisesi öğrencilerinin iş güvenliği konusunda yetersiz önlemlerle çalıştırılması kabul edilemez. Bu, piyasacı eğitim anlayışının, öğrencilerimizi adeta birer iş gücü kaynağı olarak görmesinin bir sonucudur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TRT'de staj yapan 3 öğrencinin iş kazası geçirmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Taşcıer, şu ifadelere yer verdi:

"TRT'de meydana gelen iş kazası eğitim sistemimizin ciddi eksikliklerini ve piyasacı yaklaşımların öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha ortaya koydu. Meslek lisesi öğrencilerinin iş güvenliği konusunda yetersiz önlemlerle çalıştırılması kabul edilemez. Bu, piyasacı eğitim anlayışının, öğrencilerimizi adeta birer iş gücü kaynağı olarak görmesinin bir sonucudur.  Müfredatı gerici anlayışla şekillendirmekle meşgul olan Milli Eğitim Bakanlığı, asli görevi olan eğitim ve öğretimden o kadar uzaklaşmış durumdaki, okullarda her yıl giderek artan iş kazalarının farkında dahi değil. Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler piyasacı eğitim anlayışının insafına terk edilmiş durumdalar. Bugün MEB bünyesindeki eğitim ve staj programları, öğrencilerin gelişimi ve güvenliği yerine, piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin güvenli çalışma koşullarını hiçe sayarak, onları risk altına sokuyor.

"Meslek liseleri güvencesiz işçi havuzu değildir"

Eğitim sürecinin temel amacı, öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak olmalıdır; fakat bu, güvenli ve denetimli ortamlarda yapılmalıdır. Oysa MEB'in Meslek Liselerini güvencesiz işçi havuzu olarak gören yaklaşımı sorunludur. Eğitim kurumlarımızda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda katı standartlar uygulanmalı ve öğrencilerimizin her türlü tehlikeden korunması sağlanmalıdır. Bu bağlamda, stajyer öğrencilerin çalışma koşulları sıkı bir şekilde denetlenmeli, işçi sağlığı ve güvenliği eğitimi zorunlu hale getirilmelidir. Öğrencilerimizin geleceği, yalnızca eğitimde başarıya değil, aynı zamanda sağlık ve güvenliklerine verilen öneme de bağlıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Meslek Lisesi Gamze Taşcıer Trt Politika Güncel Haberler

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