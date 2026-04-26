CHP Genel Başkan Yardımcıları Tamaylıgil ve Karabat, Batı Karadeniz Hemşehri Buluşması'na katıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığınca "Türkiye 7 Bölge, İstanbul 7 Renk" sloganıyla Batı Karadeniz Hemşehri Buluşması düzenlendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Baylan, İstanbul'da yaşayan milyonlarca Batı Karadenizlinin dayanışma kültürlerini yaşatmaya devam ettiğini söyledi.

Baylan, "Bugün ülkemizde adaletin, hukukun herkes tarafından eşit işlenmediğine dair kaygıların arttığını görüyoruz. Adalet terazisi şaştığında, hukuk kişiye göre uygulandığında bilinmelidir ki karşısında dimdik bir irade vardır: 'İşte o irade Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'dir.' Hak, hukuk, adalet diyenlerin iradesidir. Sivil toplum kuruluşlarımız ise bu mücadelenin en güçlü, en canlı ve vicdanlı taşlarıdır." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından, Batı Karadeniz'in sorunlarının ne olduğu ve CHP'nin bunları nasıl ele alacağına ilişkin "Konuş Hemşehrim" isimli panel yapıldı.

Panelde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil ve Özgür Karabat ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Batı Karadeniz'de bulunan STK temsilcileri ve davetlilerin sorunlarını dinledi, CHP yönetiminin nasıl çözümler bulacağını anlattı.

Karabat, Türkiye'nin eşit gelişiminin önemsendiğini belirterek, "Bakır nereden çıkıyorsa orada bir bakır fabrikası var, dolayısıyla ham madde neredeyse oralarda kurulan kentler var, Anadolu'nun parlayan kentleri var. Eğer o proje doğru şekilde sürdürülseydi, bugün şişmiş kentler oluşmazdı. Hem hükümetlerin hem de yerel idarecilerin kolay kolay başa çıkamayacağı bir nüfus ile karşı karşıyayız." dedi.

Bihlun Tamaylıgil de toplantıya çağırıldığında büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, "Biz bu programa aktif yurttaşlar diyoruz, birlikte ülkeyi yönetmek. 86 milyonun kararıyla yönetilecek bir Türkiye hedefliyoruz. Bu yüzden STK'lara önemli bir sorumluluk düşüyor, birlikte çalışacağımız bir gelecek var, bugün dinlemeye geldik." diye konuştu.