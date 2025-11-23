CHP Gençlik Kolları'ndan Ekrem İmamoğlu Davası İçin Çağrı: "Meclis Yasal Düzenleme Yapsın, Duruşmalar TRT'den Canlı Yayınlansın"

(ANKARA) - CHP Ankara Gençlik Kolları, TRT Genel Müdürlüğü önünde CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasının TRT'de canlı yayınlanması talebiyle eylem yaptı. CHP Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Okan Türkmen, "Mecliste yasal düzenleme yapılsın, duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın. Bu halkın vicdanından, milletin adalet duygusundan korkmayın" dedi.

CHP Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Okan Türkmen, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ve sürece ilişkin açıklama yaptı. Türkmen, yargılamanın TRT'de canlı yayınlanması çağrısını yineledi.

Türkmen açıklamasında, geçen hafta kamuoyuna sunulan iddianamenin "yandaş medya tarafından her gün suç unsuru aranan bir malzeme haline getirildiğini" belirtti. Türkmen, "Her geçen gün medya manipülasyonlarıyla doğrular eğilip bükülüyor, gerçekler gizlenmeye çalışılıyor. İktidar, elindeki medya gücüyle hakikati yalana boğmak istiyor. Peki nedir yalan, nedir hakikat?" diye sordu.

"Gelin milletimizin gözünün içine baka baka gerçek rakamları konuşalım"

Türkmen, kamuoyunda tartışılan iddiaların birçoğunun gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Valizlerde para var dediler, jammer olduğu ortaya çıktı. 560 milyar TL yolsuzluk var dediler, iftiranamede rakam 160 milyara düştü. Aradaki 400 milyar unutuldu, 160 milyar ise ispatlanamadı. Farklı tarihlerde farklı kişiler noktasından virgülüne aynı ifadeyi verdiler. Seçim çalışmaları suç sayıldı, kreş bağışları rüşvet sayıldı. Kurultayımızdaki sloganlar, pankartlar, tezahüratlar suç sayıldı. Yolsuzluk soruşturması dediler, partimize kapatma istemi çıktı. Tek kare fotoğraftan casusluk çıkarttılar, örgüt şeması ortaya koydular. 'Kiptaş'tan delegelere daire verildi' dediler, tek bir kayıt bulunamadı. Delegelere iPhone dağıtıldı dediler; telefonun o tarihte piyasaya sürülmediği ortaya çıktı. 'Parkenin altından iki milyon dolar çıktı' dediler; iddianamede yer almadı. 'İmamoğlu dükkanımı gasbetti' dediler; yapının kaçak olduğu anlaşıldı. Neydi hakikat? Örgüt dediler, örgüt çıkmadı. Suç dediler, suç çıkmadı."

Türkmen, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açılan davaları hatırlatarak, "Fakat polis bir gün kapısını çalmadı, nezarette kalmadı, tutuklu yargılanmadı. Kesin hüküm giymeden cezaevi nedir bilmedi. Bugün ise aynı kişi, en güçlü siyasi rakibine yönelik iddianame henüz mahkemece kabul edilmeden, elinde bulundurduğu medya gücüyle Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu peşinen suçlu ilan ediyor" dedi.

TRT'nin kamu yayıncısı olarak tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Türkmen, kurumun muhalefete yer vermediğini, aksine iktidarın söylemleri doğrultusunda karşı propaganda yürüttüğünü söyledi. TRT'nin yaptığı yayınlarda halka yanlış bilgiler aktarıldığını belirten Türkmen, "Ellerindeki resmi belgede 772 bin TL yazıyor, TRT ekranlarında bunu '772 milyon TL' diye veriyorlar. Madem öyle, gelin milletimizin gözünün içine baka baka gerçek rakamları konuşalım" ifadelerini kullandı.

"Dava TRT'de canlı yayınlansın"

Türkmen, TRT'nin 2021–2023 döneminde kamu kaynaklarından yaptığı harcamalara dikkat çekerek, telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerden toplanan bandrol gelirinin yaklaşık 30 milyar TL olduğunu belirtti. Ayrıca konuk konaklamalarına 14,4 milyon TL, dışarıdan sağlanan hizmetlere 3 milyar TL, dekor, kostüm ve makyaj gibi kalemlere ise 12 milyon TL harcandığını söyledi.

"Bunların hepsi milletin cebinden çıkan paralardır" diyen Türkmen, TRT'nin halka hesap vermesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Meclis'te yasal düzenleme yapılsın, duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın. Bu halkın vicdanından, milletin adalet duygusundan korkmayın. Bilinsin ki karşımızda her ne kadar siyasi gücünü öfke ve korku üzerine kuran bir iktidar olsa da bizler haklı, erdemli ve güçlü bir mücadelenin sahipleriyiz. Biz kendimize güveniyoruz. Karanlık yolları aydınlatacak adalet meşalesini her zaman yanımızda taşıyoruz. 86 milyonun vicdanına, halkın adaletine güveniyoruz. Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Dezenformasyon son bulsun, masumiyet karinesi korunsun. Onlar her gün, her saat konuşuyor; bir de Ekrem Başkan konuşsun. Dava TRT'de canlı yayınlansın."