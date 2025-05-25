CHP Gençlik Kolları'ndan Bursa'da Yürüyüş: 'Sandığı Getirin, Küfemiz Var!'

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ - Sibel KAHRAMAN / Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(BURSA) - CHP Gençlik Kolları, Bursa'da gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginden önce, CHP'li milletvekillerinin de katılımıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılan bir genç, "İktidarın mensupları bize 'onların sırtında küfe yok, bizden çok şey istiyorlar' demişti. Sandığı getirin, bizim küfemiz var, küfeyi taşımaya hazırız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Bursa'da gerçekleştireceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi CHP Gençlik Kolları, "Tarihi Gençler Yazacak" sloganıyla eski Atatürk Stadyumu'ndan mitingin yapılacağı Kent Meydanı'na yürüyüş yaptı. Yürüyüşe CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, CHP PM üyesi Canan Taşer, Gençlik Kolları genel başkan yardımcıları, PM üyeleri, çevre illerin gençlik kolları başkanları da katıldı.

Yürüyüşte "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Diplomasız Erdoğan" sloganları atıldı.

"Gençlik galip gelecek" pankartı açan gençler, "İmamoğlu her yerde", "Zamlar geri alınsın", "Ya adalet ya sefalet" dövizleri taşıdı.

Yürüyüşe katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a gençler yoğun ilgi gösterirken, hep birlikte "Yargıda iktidarın ne işi var" sloganları attı.

"Sandığı getirin, bizim küfemiz var, küfeyi taşımaya hazırız"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, gençlerin Mahmut Tanal'ın duruşunu sevdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şu bir gerçek; aslında gençler 1932 Bursa Nutku'nda Mustafa Kemal'in onlara öğütlediği ve o gün yaşanacak durumları öngördüğünü onlara söyledi. Onlar aslında onun izindeler. Polis onları bugün gözaltına alsa da biliyorlar ki polisin üzerinde de bir siyasi güç var. Onları gözaltına aldıktan sonra mahkemeler onları tutuklasa da arife günü annelerinden, dedelerinden, ninelerinden ayırsa da bayramda, biliyorlar ki yargının içinde de siyaset var, onlar da kontrol altında. Onlar hep birlikte bunu düzeltmek için buradalar, biz de onların yanındayız."

Yürüyüşte konuşan CHP'li bir genç elindeki küfesini başının üstüne koyarak, "Biz bu küfeyi Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na verene kadar taşıyacağız. İktidarın mensupları bize 'Onların sırtında küfe yok, bizden çok şey istiyorlar' demişti. Sandığı getirin, bizim küfemiz var, küfeyi taşımaya hazırız" diye konuştu.