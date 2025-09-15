CHP Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e yönelik hakaret suçlamasıyla CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince "hakaret" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kılıç, Beykoz Adalet Sarayına götürüldü.
Burada savcılığa çıkartılan şüpheli Kılıç, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.