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CHP'li Balkanlı: Darbeye karşı demokrasiyi savunacağız

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CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde darbe girişimini kınayarak, demokrasi, hukuk ve cumhuriyet değerlerini savunacaklarını belirtti, şehitleri rahmetle andı.

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balkanlı, mesajda 15 Temmuz 2016'da millet iradesini ve demokrasiyi hedef alan hain darbe girişimini bir kez daha lanetle kınadığını belirtti.

CHP olarak dün olduğu gibi bugün de her türlü darbe girişimine ve vesayet anlayışına karşı olduklarını ifade eden Balkanlı, şunları kaydetti:

"Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve Cumhuriyetimizin temel değerlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'da yaşamını yitiren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyoruz.

Demokrasi ancak hukukla, adaletle, özgürlüklerle ve güçlü kurumlarla korunur. Geçmişten ders alarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda daha da güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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