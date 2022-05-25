CHP Doğu Masası Heyeti, Batman'da 300 Kişiye Rozet Taktı - Haberler

CHP Doğu Masası Heyeti, Batman'da 300 Kişiye Rozet Taktı
ANKA - Sinan Tartanoğlu - Güncel
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CHP Doğu Masası Heyeti, Batman’da 300 kişiye rozet taktı.
CHP Doğu Masası Heyeti, Batman'da 300 kişiye rozet taktı.
CHP Parti Meclis üyesi Devrim Barış Çelik; Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'dan oluşan CHP Doğu Masası Heyeti, Batman'da, Tekstil Kent'te bir fabrikada, CHP'ye yeni katılan 300 kişiye parti rozeti taktı.
ANKA / Sinan Tartanoğlu - Güncel