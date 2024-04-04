Üye Girişi
Haberler

CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem göreve başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Tahsin Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı.

Zonguldak Adliyesi'ne partililerle gelen Erdem, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Behice Dizdar'dan mazbatasını aldı.

Erdem, burada yaptığı konuşmada, halkın teveccühüyle bugün burada olduğunu ve harika bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.

Nezaket sınırları içerisinde kalan seçimin güzel demokrasi örneği olduğunu anlatan Erdem, bu saatten sonra hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan halkın tamamını kucaklayacaklarını dile getirdi.

Erdem, kentin sorunlarının öncelikli olduğuna değinerek, "Önceki belediye başkanlarına yaptıklarından dolayı çok teşekkür ederim. Biz de daha iddialı olduğumuz için yola çıktık. Güzel işlerimiz olacak, güzel projelerimiz var. Bunları birlikte dayanışma içerisinde yapacağız. Bizim sevgi ve dostluk dilimiz var. Her alanda bunu kullanacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından adliyeden belediye binasına kadar partililerle yürüyen Erdem, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada sloganlar ve meşalelerle karşılanan Erdem, belediye çalışanlarıyla tokalaştı, daha sonra eski başkan Ömer Selim Alan tarafından makamda karşılandı.

Alan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta tüm ülkede olduğu gibi Zonguldak'ta da vatandaşların sandığa gittiğini ve iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu iradenin sonunda Erdem'in seçimi kazandığını belirten Alan, "Tahsin başkanımıza, ağabeyimize belediyemizin mührünü, belediye başkanlığı makamını teslim ediyoruz. Kendisine bu yolda üstün başarılar diliyoruz. İşi zor, yükü ağır. Zonguldak'ımızın hizmete çok ihtiyacı var ama ekibiyle, açıkladığı projeleri yapacağına ve insanımıza hak ettiği hizmetleri vereceğine bütün kalbimizle inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Alan, görevi devralan Erdem'e belediye mührünü teslim etti.

Erdem de bu zamana kadarki hizmetlerinden dolayı Alan'a teşekkür ederek, "Şu asla unutulmasın. Bugüne kadar edinmiş olduğu tecrübelerinden mutlaka istifade edeceğiz. Bütün amaç Zonguldak'a hizmet etmektir. Bugün biziz, yarın başkası olacaktır. Bu bir hizmet yarışıdır." dedi.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural tarafından Alan'a çiçek takdim edildi.

Mazbata ve devir teslim törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve partililer katıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Tahsin Erdem Zonguldak Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hatay'da oy farkı kaç? CHP son durumu paylaştı Engin Polat ve Dilan Polat son durum! Dilan ve Engin Polat serbest mi bırakıldı? Polat çifti hakkındaki son karar ne? 5 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Eda Ece kızına ne isim koydu? Eda Ece'nin kızının isim anlamı ne? Mina İpek isminin anlamı! Okul penceresinden düştü, hayatını kaybetti! 13 yaşındaki öğrenci nasıl ve neden öldü? İntihar mı cinayet mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! BAYRAMIN İLK GÜNÜ NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi tarihte başlıyor, ayın kaçında başlayacak? Eda Ece'nin bebeği doğdu mu? Bebeğinin adını ne koydu? Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Beşiktaş maçı şifresiz mi? 5 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Kızılcık Şerbeti son bölümde ne oldu? Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı? 9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024: 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün tatil ayın kaçında? Dede Korkut kimdir? Dede Korkut ne zaman, nerede yaşamıştır? Dede Korkut hikayeleri nedir? Bayram namazı saat kaçta 2024? Şırnak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! 2024 Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Bayramda hava yağmurlu mu, güneşli mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title