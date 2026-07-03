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Chp, Yozgatlı Abdullah Ceyhan'ın İhraç Edildiği Haberlerini Yalanladı: İhraç Etmedik, Görevden Aldık

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CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Yozgat mitinginde sözleriyle bilinen Abdullah Ceyhan'ın ihraç edildiği haberlerini yalanlayarak, MYK kararıyla görevden alındığını duyurdu.

(ANKARA) - CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, CHP'nin Nisan 2025'teki Yozgat mitinginde "Turpunan şalgamınan devlet yönetilmez" sözleriyle bilinen Yozgatlı Abdullah Ceyhan'ın CHP'den ihraç edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Aydıncık İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan Ceyhan'ın MYK kararıyla görevden alındığını bildirdi.

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medya ve sosyal medyada yer alan 'Yozgatlı Abdullah amca ihraç edildi' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Yozgat İli Aydıncık İlçe Yönetimi MYK kararıyla görevden alınmıştır. Abdullah Ceyhan mevcut yönetimde bulunduğu için yönetimdeki görevi sonlanmıştır. Dolayısıyla hiçbir şekilde bir disiplin ya da ihraç işlemi söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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