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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
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CHP'den Ümit Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

CHP'den Ümit Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına karşı çıkarak yargının siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Yargı, siyasi rakiplerinizi susturmanın aracı değildir. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması ülkemizin siyasi adabını zedeliyor, demokrasimize yakışmıyor, halkımızın adalete olan inancını yaralıyor. Yanlış yapıyorsunuz, güzelim ülkemizi tehlikeli bir yola sürüklüyorsunuz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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