CHP'den Ümit Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Yargı, siyasi rakiplerinizi susturmanın aracı değildir. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması ülkemizin siyasi adabını zedeliyor, demokrasimize yakışmıyor, halkımızın adalete olan inancını yaralıyor. Yanlış yapıyorsunuz, güzelim ülkemizi tehlikeli bir yola sürüklüyorsunuz" dedi.