Haberler

Gül Çiftci'den Ümit Erkol'un Tutuklanmasına Tepki:  Başkanımızın Yanındayız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına karşı çıkarak, yargı sürecinin hukuksuz olduğunu savundu ve partililerin suçsuzluğuna inandıklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki göstererek, "Amaç partimiz üzerindeki yargı kuşatmasını bir kat daha artırmak ve İstanbul'da başlayan hukuksuzluğu adım adım tüm ülkeye yaymaya devam etmektir. Başkanımızın yanındayız. Onun ve tüm yol arkadaşlarımızın suçsuzluğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol hakkında çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verildi. Ümit Başkanımız sabit ikamet sahibi, kamuoyunca tanınan ve halkın içinde olan bir siyasetçidir; kaçma şüphesine dayanak oluşturabilecek hiçbir somut olgu bulunmamaktadır. Bir tebligatla ifadeye çağrılmak yerine Ankara'da gözaltına alınıp İzmir'e götürülmesi soruşturmanın henüz başında hangi saikle yapıldığını açıkça ortaya koymuştu."

Ayrıca kendisiyle birlikte dokuz kişi dört gün boyunca emniyette tutularak yasal sürenin üst sınırının sona ermesi beklenmiş, ardından sevk işlemi yapılmıştır. Tüm bunların akabinde verilen tutuklama kararı da soruşturmanın başından bu yana düşman hukukuyla yürütüldüğünü göstermektedir.

Amaç partimiz üzerindeki yargı kuşatmasını bir kat daha artırmak ve İstanbul'da başlayan hukuksuzluğu adım adım tüm ülkeye yaymaya devam etmektir. Başkanımızın yanındayız. Onun ve tüm yol arkadaşlarımızın suçsuzluğuna inanıyoruz. Hukuku araçsallaştıran bu düzen, er ya da geç yerini gerçek bir hukuk düzenine bırakacaktır."

Kaynak: ANKA
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı

Sen bu hallere düşecek takım mıydın? Resmen küme düşüyorlar
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı

Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya yeni talimat