CHP'den Tutuklu Öğrencilere İddianame Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, protestolarda tutuklanan gençlere yönelik hazırlanan iddianameye tepki göstererek, "O kadar korkuyorlar ki, 20 yaşındaki gençlere siyasi yasak getirmek için iddianame hazırlanıyor. Protesto hakkını kullanan öğrenciler hakkında sırf yürüdükleri için hapis cezaları talep ediliyor" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınıp tutuklanmasına yönelik başlayan protestolarda tutuklanan öğrenci hakkında siyasi yasak ve 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğini belirterek, "Her şeyden önemlisi bu gençlerin can güvenliği tehlikede... Bir tutuklu öğrencinin uykusunda boğulmaya çalışıldığı, öğrencilerin şiddete maruz kaldığı bilgisi geliyor" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un olanlar karşısında sessiz kaldığını belirten Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Trump'ın taleplerini yerine getiren, Atatürk'e hakaret edenlerin sırtını sıvazlayan, Hizbullahçıları serbest bırakan AKP yargısı, konu pırlanta gibi evlatlarımız olunca 'bağımsızlık ve tarafsızlık' diyor.

Gün gelecek siz gerçekten tarafsız ve bağımsız yargının önüne çıkacaksınız. İşte o gün cezaevi önünde çocuklarını bekleyen anaların ahı tutacak. İşte o gün haksızlığa uğrayan bu gençlerden af dileyeceksiniz. O gençlerin gülen yüzüne yenileceksiniz. O yurtsever gençler başları dik, gururla yürürken, siz utancınızdan sokağa çıkamayacaksınız."