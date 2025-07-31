CHP'den Tutuklu Belediye Başkanlarının Sağlık Sorunlarına Dikkat

CHP'den Tutuklu Belediye Başkanlarının Sağlık Sorunlarına Dikkat
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, tutuklu belediye başkanlarının sağlık sorunları olduğunu belirterek, tutukluluğun bir ceza olarak uygulanmasından vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Şahbaz, sağlıklı yaşam koşulları için cezaevlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in sağlık sorunları bulunduğunu belirterek, "Tutukluluğun bir ceza olarak uygulamasından vazgeçilmeli" dedi.

Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin mahpusların nitelikli, eşit ve zamanında sağlık hizmetine ulaşımını garanti altına aldığını belirten Şahbaz, şunları kaydetti:

"Tutukluluğun bir ceza olarak uygulamasından vazgeçilmeli, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, Sarıyer önceki dönem belediye başkanımız Şükrü Genç ve hukuksuz şekilde tutuklanan arkadaşlarımız, cezaevinde bulunan siyasi tutukluların başka tedbirler uygulanmak üzere serbest bırakılmasını bekliyoruz. Hasta olan tüm tutuklu ve mahkumlar eşit, nitelikli ve zamanında sağlık hizmetine ulaşabilmelidir."???

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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