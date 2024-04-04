CHP'den Turhal Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Erdem Ural Göreve Başladı

CHP'den Turhal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural mazbatasını alarak göreve başladı.

Ural'ı belediye binası önünde toplanan vatandaşlar karşıladı.

Belediye binası önünde konuşma yapan Ural, seçimin bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, "Hizmette devamlılık devletimizde esastır. Eminim ki benden önceki belediye başkanları da taş üstüne taş koymuş, bu millete hizmet etmek için elinden geleni yapmıştır. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmak, onların arasında olmak bizim ilk işimiz olacaktır." dedi.

Ural, belediye makamında düzenlenen törenle görevi İlker Bekler'den devraldı.

Bekler, seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek, "Seçim kampanyası sonucunda Turhal'ımızı yönetecek başkan ve ekibine bu süreçte başarılar diliyorum." dedi.

Programa, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, CHP İlçe Başkanı Yücel Resuloğlu, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Niksar

AK Parti'den Niksar Belediye Başkanı seçilen Semih Tepebaşı, görevi devraldı.

Tepebaşı'nı belediye binası önünde Belediye Başkanvekili Metin Kayayurt ile belediye çalışanları ve vatandaşlar karşıladı.

Niksar Belediyesi önünde yapılan törende konuşan Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Niksar'ı hak ettiği yere hep birlikte ulaştıracaklarını söyledi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı törene, AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve belediye personeli katıldı.