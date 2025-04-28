CHP'den TRT'ye Tepki: 'İktidarın Trolüne Dönüşmesi Utanç Verici'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın paylaşımının altına "Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?" yorumunu yapan TRT muhabiri Murat Söylemez'e tepki göstererek, "TRT'nin maaşlı memurlarının sosyal medyada haddini aşarak iktidarın trolüne dönüşmesi utanç verici" dedi. Bulut TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya da "86 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT'nin bir muhabirinin bu kepazeliği karşısında neden suskunsunuz?" sorusunu yöneltti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Nisan tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşımda bulunarak, "Artık haddini bil!" demişti.

TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez'in Hakan Fidan'ın CHP lideri Özel'e yönelik paylaşımının altına yaptığı yorum gündem oldu. Söylemez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfla "Hakan başkan, Rusya'da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine başsağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Söylemez'in paylaşımına tepki gösterdi. Bulut, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'yı etiketleyerek "TRT artık iktidarın borazanı olmaktan utanmıyor çalışanları da açık açık muhalefeti hedef gösteriyor. TRT'nin maaşlı memurlarının sosyal medyada haddini aşarak iktidarın trolüne dönüşmesi utanç verici. 86 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT'nin bir muhabirinin bu kepazeliği karşısında neden suskunsunuz? Bu rezalet karşısında gerekeni yapacak mısınız yoksa yeni politikanız kamu çalışanı yerine trol istihdamı mı?" diye sordu.